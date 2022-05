Tiago Leifert - Reprodução de vídeo

Publicado 11/05/2022 19:21

Rio - O duelo entre Flamengo e Altos-PI, nesta quarta-feira (11), terá transmissão exclusiva do Prime Video, e contará com uma comentarista inédita. Trata-se da Alexa, assistente virtual da Amazon que estará junto de Tiago Leifert e Casimiro Miguel na transmissão do confronto.

A assistente virtual irá utilizar a inteligência artificial para comentar sobre lances da partida, além de trazer estatísticas, curiosidades sobre os jogadores, e até mesmo fazer piadas.

Vale lembrar que a Alexa, em sua versão normal, a venda na loja virtual da Amazon, faz imitações de diversas celebridades, entre eles o streamer Casimiro Miguel.