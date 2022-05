Ronaldo Fenômeno - Gustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Ronaldo FenômenoGustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 14/05/2022 19:00

Rio - O trabalho de Paulo Pezzolano no Cruzeiro vem recebendo bastante elogios. Após três temporadas muito complicadas, finalmente, a Raposa tem dado aos seus torcedores uma esperança de dias melhores. Administrador do futebol do clube mineiro, Ronaldo Fenômeno elogiou o uruguaio e disse que confirma na sua permanência no comando do bicampeão da Libertadores.

"Absolutamente, não (teme a saída). Uma confiança total no Pezzolano. Trabalho incrível que ele tem feito. Não era fácil essa retomada. A gente só pode ficar tranquilo e saber que estamos no caminho certo", afirmou o pentacampeão do mundo.

Pezzolano foi escolhido pelo Cruzeiro a partir de um processo de seleção estabelecido pela gestão de Ronaldo. Seu nome foi definido por se encaixar no modelo de jogo entendido como o mais eficiente da gestão do Fenômeno.

O uruguaio tem apenas 39 anos e antes de chegar ao clube mineiro havia passado por dois clubes pequenos do seu país, Toque e Liverpool, e depois dirigiu o Pachuca, do México. Como jogador passou pelo Athletico-PR e atuou no Mallorca, da Espanha.