LutoReprodução

Publicado 14/05/2022 19:30

Rio - O meia-atacante Maxi Rolón, de 27 anos, que defendeu o Santos em 2016 morreu neste sábado, após sofrer uma acidente de carro na cidade de Casilda, na Argentina. De acordo com informações da imprensa do país, o veículo do jogador se chocou contra um árvore por volta das 8 horas. Além dele, o seu irmão, Ariel Hernán, de 30 anos, que também estava no veículo, morreu.

Maxi era considerado uma grande promessa do futebol argentino, tendo inclusive sido formado das categorias de base do Barcelona. Ele atuou no clube espanhol de 2009 a 2016. Após sair da equipe catalã, o argentino foi jogar no Santos. Pelo Peixe, o meia se sagrou campeão do Paulista de 2016. Sua passagem pelo Santos foi discreta, com apenas cinco jogos e nenhum gol.

Após deixar o clube paulista Maxi Rolón defendeu diversos clubes como: o Lugo, da Espanha, Arsenal de Sarandí, da Argentina, Coquimbo Unido, do Chile, Pubilla Casas, da Espanha, Fuerza Amarilla, do Equador e Al-Diwaniya, do Iraque. Seu último clube foi o Atlético de Chabás, em uma liga regional da Argentina.



Confira a nota oficial do Santos sobre a morte do jogador:

"O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Maxi Rolón, jogador argentino que defendeu o Manto Sagrado em 2016.



Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Maxi!"