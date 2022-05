SBT - Foto: Reprodução/SBT

Publicado 16/05/2022 18:16

Fred Ring Reprodução Instagram Rio - O SBT anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do apresentador Fred Ring, ex-Grupo Globo. O jornalista chega ao canal para comandar um programa plataforma digital e fará participações na TV aberta.

"Desde criança, sempre assisti o SBT. Sou fã do Gol Show, que agora está novamente no ar com o Ratinho, acompanhei a Casa dos Artistas e vários outros programas... Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, fiquei muito feliz. Não a deixaria passar. Não posso abrir muito, mas adianto que virão coisas novas e resenha sem compromisso e mimimi", disse Fred.

"Quem acompanhar o SBT não vai se decepcionar, afinal serão só jogaços. Primeiro, um confronto interessante pela Europa League. Eintracht e Rangers deixaram gigantes como Barcelona e Leipzig para trás, então acredito que vão fazer um duelo tenso. Já na Conference, espero uma decisão cheia de gols, afinal Roma e Feyenoord amam o ataque", completou.

Fred pediu demissão do Grupo Globo em 2020. Após deixar a emissora carioca, ele trabalhou chegou a trabalhar na Jovem Pan e apresentou o Campeonato Paulista no início deste ano, na Record.