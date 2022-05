Gaules - Alexandre Gaules/Reprodução

Publicado 16/05/2022 17:33 | Atualizado 16/05/2022 19:27

Rio - A Tribo fez história mais uma vez! Nesta segunda-feira (16), o streamer Alexandre "Gaules" Borba conseguiu bater o recorde de maior número de espectadores simultâneos no Brasil. O recorde, que antes era de 545 mil espectadores ao mesmo tempo, marca atingida na live de Casimiro Miguel, quando o streamer reagiu ao primeiro episódio da série de Neymar na Netflix.

Durante a transmissão do duelo entre os brasileiros da Imperial Sportsbet.io e os russos da Cloud9, válido pelo PGL Major Antwerp de CS:GO, Gaules conseguiu atingir a marca de 710 mil espectadores simultâneos, ultrapassando a marca de Cazé.

Nas redes sociais, a "#ColocaNoGau", criada para incentivar os torcedores a assistirem o confronto no canal de Gaules, chegou ao primeiro lugar nos trending topics do Twitter no Brasil, e ao sexto lugar no mundo.

Em sua conta oficia no Twitter, Gaules agradeceu o apoio dos fãs, e destacou mais uma vez a importância da torcida brasileira no cenário dos esportes eletrônicos:

"Só nois acredita nessa p****! E é por isso que só nois sabe fazer isso acontecer! O Brasil é f***! Obrigado", disse o streamer.