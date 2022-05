Atacante Hulk vestindo a camisa da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/05/2022 18:58

Rio - O atacante Hulk, do Atlético-MG, é um dos nomes mais pedidos pelos torcedores para aparecer na lista de convocados da Seleção Brasileira. No entanto, o técnico Tite não vem dando oportunidade ao experiente jogador, que marcou 16 gols em 18 jogos disputados em 2022. Perguntado sobre a sua ausência nas convocações, Hulk foi claro e disse entender e respeitar a decisão de Tite.

"Primeiramente, agradeço a todos que confiam no meu trabalho, aos que me querem na Seleção. Mas respeito demais o professor Tite, não é fácil para ele convocar 23 jogadores, 26 jogadores, com leque de opções. Mas estou focado aqui no Galo, estou focado para dar o meu melhor aqui assim como foi em 2021, e peço a Deus para não ter lesões", disse o atacante do Atlético-MG.

Hulk sofre com grande concorrência, tanto de atletas que atuam em solo brasileiro, como Gabigol e Pedro, quanto de jogadores que defendem clubes do exterior, como Gabriel Jesus e Richarlison.

O atacante do Atlético-MG chegou a ser convocado apenas uma vez com o técnico Tite recentemente. Em 2021, atletas de Premier League foram vetados de sair do país, obrigando a Seleção Brasileira a convocar novos nomes. Hulk foi um deles.

A Seleção Brasileira, agora, segue sua preparação para os dois amistoso que disputará em junho. O primeiro, será no dia dois, contra a Coreia do Sul, em Seul. O segundo será no dia seis, contra o Japão, em Tóquio.