Jogador afirma ter sido xingado por árbitro em partida da Série D - Foto: Reprodução/TV Gazeta

Jogador afirma ter sido xingado por árbitro em partida da Série DFoto: Reprodução/TV Gazeta

Publicado 16/05/2022 18:28 | Atualizado 16/05/2022 18:32

Rio - O confronto entre o ASA e CSE, pela quinta rodada da Série D, ficou marcada com uma polêmica da arbitragem após o volante Magal ter registrado um boletim de ocorrência contra o árbitro da partida, José Henrique de Azevedo Júnior (CBF/MA), por difamação. Na ocasião, o atleta afirmou que foi xingado pelo juiz. A informação é do portal "GE".

"... O juiz em seguida deu cartão amarelo ao comunicante e mandou que o comunicante tomasse no c*. Em seguida, o juiz disse: 'Jogue sua bolinha aí, filha da p***'. Em seguida, o comunicante perguntou o motivo pelo qual foi xingado pelo juiz, sendo que, como resposta, (ele) deu o cartão vermelho para o comunicante", diz a parte final do boletim de ocorrência.



Boletim de Ocorrência Foto: Divulgação/ASA

O ASA foi derrotado pelo CSE por 3 a 2 em Arapiraca, pela Série D. Além das expulsões dos volantes Magal e Jorginho, o auxiliar-técnico Marcelo Copertino também foi expulso da partida. Na súmula do jogo, o juiz justificou o cartão vermelho ao integrante da comissão técnica por reclamação: "vocês são muito fracos, bando de car***". No caso de Jorginho, a expulsão ocorreu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o atleta impediu um ataque promissor.

No caso do volante Magal, o jogador recebeu também o cartão vermelho por reclamação. "Vai tomar no c..., filha da p..., apita essa p... direito", justificou o juiz.

O ASA, clube do volante Magal, repudiou a atitude do árbitro Juiz José Henrique de Azevedo Júnior (CBF/MA) e emitiu uma nota oficial sobre o caso.

"A Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) repudia todo e qualquer movimento de ódio desferido a quaisquer pessoas, tanto no uso de palavras de baixo calão, quanto no uso da força física. Neste domingo (15) durante o jogo entre o GIGANTE e o CSE, pela 5ª rodada do Brasileirão da Série D, o árbitro José Henrique de Azevedo Júnior (josehenriquejr_), do quadro maranhense de arbitragem, agrediu verbalmente o atleta Edson Nunes Santana, o Magal, com palavras que atacavam não só a sua pessoa, como também a sua genitora.



A diretoria alvinegra se viu lesada também pela atuação do árbitro, que expulsou dois atletas numa margem de 15 minutos, entre o 1º e o 2º tempo, prejudicando a equipe durante o jogo. Acompanhado do presidente Higor Rafaell, o atleta Magal lavrou um Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia Civil de Arapiraca, contra o árbitro José Henrique de Azedo Júnior. Vale salientar que o ASA não desmerece a equipe do Clube Sociedade Esportiva (CSE), que venceu a partida".