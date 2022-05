Jorginho retorna ao Atlético-GO após passagem relâmpago em 2021 - Bruno Corsino/Atlético-GO

Publicado 16/05/2022 18:29 | Atualizado 16/05/2022 18:31

No Rio de Janeiro para a reunião entre clubes que discutiram a criação de uma liga de futebol, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, aproveitou a viagem para acertar a contratação de Jorginho. O treinador foi anunciado no fim da tarde e assinou contrato até o fim da temporada.



Jorginho retorna para o Atlético-GO, onde trabalhou em 2021 por pouco mais de um mês. Na ocasião, o profissional comandou a equipe em 13 partidas até pedir demissão por causa de divergências com a diretoria, a mesma de agora.



Com três competições pela frente, o treinador terá como missão recuperar o time no Brasileirão, onde está na penúltima colocação e sem vencer em seis rodadas. Além disso, tentará garantir o primeiro lugar no Grupo F na Copa Sul-Americana, além de disputar as oitavas de final da Copa do Brasil.