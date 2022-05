Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 18/05/2022 16:00

Rio - O caso de racismo de um torcedor do Boca Junior em duelo contra o Corinthians da Libertadores revoltou o apresentador Neto. Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, o ídolo corintiano pediu para que os clubes brasileiros boicotem a competição e disparou contra a Conmebol.

"A Conmebol é uma instituição racista. E vocês, desse país, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Santos, vocês não têm vergonha na cara? Será que vocês não entendem que têm que parar com a Libertadores? Para com a Libertadores! Quero ver se a Globo vai fazer - 2023 a 2026, que pagou uma 'bala' violenta para tirar do SBT. Vocês, jogadores, não têm vergonha? Quando eu jogava, não era isso que está acontecendo", afirmou.

O caso envolvendo o clube paulista não foi o primeiro nem o segundo envolvendo clubes brasileiros apenas na edição de 2022 do principal torneio de clubes da América do Sul. Antes da partida em Buenos Aires, jogadores e torcedores do Flamengo, Bragantino, Palmeiras e Fortaleza já haviam sido vítimas no torneio.

"Será que vocês, presidentes de clubes vão ficar mandando memorando? Isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de sem vergonha. Quando um brasileiro é preconceituoso, os caras arrebentam com a gente. E toda vez é argentino. 'Ah, mas não vamos falar da Argentina porque tem muito argentino que trabalha aqui'. Não estou nem aí. O que se faz para o São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, vocês estão de sacanagem. Tem que parar a Libertadores, não tem que ter jogo", disse.