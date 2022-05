Mário Fernandes, brasileiro ex-jogador do Grêmio e naturalizado russo - Divulgação/CSKA

Moscou - O lateral brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes anunciou nesta quarta-feira que vai pausar sua carreira para retornar ao Brasil. O jogador atuou pela seleção da Rússia na Copa do Mundo de 2018 e estava no CSKA há 10 anos.

Através de publicação em sua rede social, o jogador revelou que o motivo para seu retorno ao Brasil não é devido ao conflito que a Rússia vive com a Ucrânia. Mário Fernandes disse que voltará ao seu país de origem para ficar perto da família e do nascimento do filho.

"É hora de estar com a família. Além disso, como vocês provavelmente já sabem, este ano terei um filho. Pedi que me permitissem passar algum tempo com minha família no Brasil. Sou muito grato a eles pelo fato de terem tratado meu pedido com compreensão e concordaram em me deixar ir. Gostaria especialmente de deixar claro que estou deixando a Rússia não por causa dos recentes acontecimentos no mundo e nem por um período difícil na vida da equipe", disse o jogador.

Após a partida de sábado, contra o Rostov, o contrato de Mário Fernandes será suspenso por tempo indeterminado. O lateral não descarta um retorno ao clube russo.

"Meu contrato será suspenso. Ao mesmo tempo, se depois de um certo tempo eu perceber que ainda sinto forças para ajudar o CSKA, voltarei e continuarei jogando pelo clube", completou.

Mário Fernandes foi revelado nas categorias de base do Grêmio e se transferiu para o CSKA em 2012. Desde então, não vestiu a camisa de outro clube. Ele soma 10 gols e 47 assistências em 328 jogos com a camisa da equipe russa.