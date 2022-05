Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 18/05/2022 16:35

Rio - Sem técnico desde a saída de Jorge Jesus em dezembro de 2021, o Benfica, de Portugal, anunciou a chegada do alemão Roger Schmidt, de 55 anos, nesta quarta-feira (18), como o novo treinador do clube português. Ex-PSV, da Holanda, Schmidt assinou contrato até 2024.

"Orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube. Juntos vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso", destacou Roger Schmidt.



O novo treinador do Benfica chegou com destaque após bons trabalhos no RB Salzburg, onde conquistou o campeonato austríaco e também a Taça da Áustria em 2013/2014. Além disso, levantou mais troféus no Beijing Guoan, quando venceu a Taça da China em 2018. Pelo PSV, Roger Schmidt ganhou uma Copa e uma Supercopa da Holanda.