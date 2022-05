Robert Lewandowski segue com futuro indefinido no Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Rio - O Barcelona segue com o seu sonho de contratar o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. No entanto, ao que tudo indica, este sonho está próximo de se realizar. Nesta quarta-feira (18), o agente do jogador, Pini Zahavi, foi flagrado comprando produtos do Barcelona em uma loja oficial do clube. Segundo o jornalista espanhol Gerard Moreno, o agente comprou 10 camisas da equipe, e estampou o nome de Lewandowski em todas. Confira:

El agente de Lewandowski ha comprado esta tarde 10 CAMISETAS en la tienda oficial del Barça en Paseo de Gracia con el nombre del jugador estampado. pic.twitter.com/qZ53DOMFjb — Gerard Romero (@gerardromero) May 18, 2022 Vale lembrar que, em coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (17), o presidente do Barcelona, Joan Laporta, Vale lembrar que, em coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (17), o presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou o interesse no atacante , e disse para "deixar a diretoria trabalhar".

Aos 33 anos, o polonês Robert Lewandowski é o principal nome do Bayern Munique desde 2014. O atleta, que também defendeu o Borussia Dortmund e quatro times da Polônia, já demonstrou que deseja deixar o clube alemão assim que possível. O nome do atacante, inclusive, vem sendo sondado em diversos clubes da Europa, mas o Barcelona parece ser o provável destino do atleta.