Data do sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana foi definida pela ConmebolStaff images /CONMEBOL

Publicado 18/05/2022 16:47 | Atualizado 18/05/2022 16:48

Rio - A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (18), a data do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Em publicação nas redes sociais, a entidade confirmou que o evento acontecerá no dia 27 de maio, às 13h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

Data confirmada! O sorteio das oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores será realizado na sexta-feira, dia 27/5, no Paraguai. pic.twitter.com/3bLZF8qtGO — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 18, 2022 Até o momento, apenas cinco equipes já garantiram sua classificação para a fase mata-mata da principal competição de clubes da América do Sul. São elas: Estudiantes (ARG), Flamengo, Palmeiras, River Plate (ARG) e Talleres (ARG). No entanto, a quinta rodada da fase de grupos da competição só termina na próxima quinta-feira (19). Ou seja, outros clubes ainda podem garantir sua vaga antecipadamente.

A entidade irá realizar ainda, no mesmo evento, o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, até o momento, nenhuma equipe já garantiu sua classificação antecipada para o mata-mata da competição.