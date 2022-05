Kylian Mbappé ao lado de sua mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2022 14:26

Rio - A novela envolvendo as negociações de Kylian Mbappé com o Real Madrid e o Paris Saint-Germain ganhou mais um episódio nesta sexta-feira (20). Em entrevista a um jornal do Egito, Fayza Lamari, mãe do jogador, comentou sobre as duas propostas que seu filho recebeu.

"As ofertas do Real Madrid e do PSG são praticamente idênticas. No Real Madrid, meu filho terá o controle dos direitos de imagem. Agora é aguardar a decisão", disse a mãe do atleta em entrevista ao portal "Kora Plus".

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, Mbappé pediu recentemente "mais tempo para refletir". Ainda segundo o comunicador, o francês segue tendo conversas constantes com sua família e com a equipe que cuida de sua carreira.

Ao que tudo indica, a decisão sobre o futuro de Mbappé será anunciada após o final da temporada do Paris Saint-Germain, que enfrenta o Metz, no próximo sábado (21), às 16h (de Brasília), pela 38ª, e última, rodada do Campeonato Francês.