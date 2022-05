Leticia Buffoni - Reprodução

Leticia BuffoniReprodução

Publicado 20/05/2022 13:49 | Atualizado 20/05/2022 13:50

Rio - Ser uma das principais skatistas do mundo não é o suficiente para Letícia Bufoni. Durante uma entrevista para o UOL, a esportista revelou que possui uma outra paixão. Além do skate, a atleta também é fã de automobilismo.

"Tudo começou quando eu era criança, quando participava das corridas de kart, e esse amor foi crescendo ao longo dos anos. E com certeza é algo que faz parte da minha paixão em sentir a adrenalina dos esportes radicais", revelou Bufoni.



"Comecei a andar de kart aos dez e participava de algumas competições até meus 14 anos, porém tive que dar um tempo quando me mudei para os Estados Unidos para ir atrás da carreira como skatista. Quando fui para lá, fiz algumas corridas em pistas profissionais, mas não cheguei a competir. A paixão pelo automobilismo sempre esteve presente na minha vida", complementou a skatista.



Durante a entrevista para o UOL, Letícia Bufoni ainda revelou que competiria nas pistas se houvesse um circuito feminino. A esportista chegou a fazer um curso com Diego Higa e atualmente treina com Chris Forsberg. Ambos são grandes nomes da modalidade.



A esportista ainda tem tem um carro de drift todo personalizado. Na garagem de casa, Leticia Bufoni possui carros e motos. A skatista adora publicar fotos dentro de seus veículos nas redes sociais.