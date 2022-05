Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 20/05/2022 12:00

Rio - Após 19 anos, o Grupo Globo decidiu que irá acabar no fim do ano com o "Bem, Amigos!", tradicional programa do SporTV que vai ao ar nas noites de segunda-feira. A atração sairá do ar junto ao fim do contrato do apresentador Galvão Bueno. A informação é do portal "Notícias da TV".

De acordo com o portal, a decisão de extinguir o 'Bem, Amigos!" já foi comunicada a Galvão. A direção da emissora não via sentido em manter no ar um programa atrelado ao narrador, já que o título é um bordão que foi imortalizado por Galvão.

Sem o tradicional debate, que está no ar desde 2003, a ideia é dar mais um dia ao "Troca de Passes". Atualmente, o programa vai ao ar de terça a domingo, repercutindo as notícias do dia e o pós-rodada.