Vinicius Jr é um dos destaques do Real Madrid nesta temporadaAFP

Publicado 20/05/2022 13:21

Rio - O Real Madrid já está se movimentando para a renovação de contrato do atacante Vinicius Jr., que foi destaque da temporada ao lado do francês Benzema. O time espanhol já iniciou conversas com o estafe do jogador de 21 anos para prolongar o atual vínculo com o fim determinado em junho de 2024. Porém, de acordo com a rede "ESPN", o brasileiro teria feito um pedido inusitado.

O atacante da seleção brasileira quer um tempo de contrato distinto do oferecido pelo Real Madrid. Enquanto o time espanhol propõe um vínculo até 2028, o jogador quer reduzir para 2027. Como o atual acordo termina em 2024, Vinicius Jr considera 'excessiva' a oferta por mais quatro anos e, pede que as tratativas definam a permanência até 2027, quando ele irá completar 27 anos.

Ainda segundo a reportagem, os dirigentes do Real Madrid e o estafe do jogador brasileiro devem ter nova reunião logo após a final da Champions League, entre o próprio time espanhol e o Liverpool, no dia 28 de maio.

Durante a temporada, Vinicius Jr. disputou 50 jogos com a camisa do Real Madrid, marcou 21 gols e deu 16 assistências. As 37 participações em gols foram em jogos pelo Campeonato Espanhol, Champions League, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.