Paulo André é um dos integrantes da equipe de revezamento 4x100Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 20/05/2022 16:57

Rio - Ainda sem data para voltar às pistas de atletismo, o vice-campeão do "BBB 22", Paulo André Camilo, decidiu se aventura em uma nova função. Ele fará sua estreia como comentarista do SporTV, canal do Grupo Globo, neste sábado, na transmissão da segunda etapa da Diamond League, na Inglaterra, a partir das 10h. Ele estará ao lado do narrador Sérgio Arenillas e do comentarista Arnaldo Oliveira.

"Comentar é uma experiência nova e diferente para mim, mas é algo que vale viver e experimentar. Teoricamente, estaria nas pistas competindo e dessa vez estarei do outro lado, comentando em uma transmissão. Estou muito animado e ansioso para começar e fazer logo parte de tudo isso", disse PA, que disputaria a Diamond League se não tivesse pausado a carreira pelo "BBB".

Antes de entrar para o reality, Paulo André colecionou resultados importantes para o atletismo brasileiro. O ex-brother foi medalhista de prata nos 100m dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e semifinalista da mesma categoria nos Jogos Olímpicos de Pequim. Além disso, liderou o quarteto campeão no Mundial de Revezamento no 4x100m rasos de 2019.