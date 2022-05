Lionel Messi - AFP

Publicado 20/05/2022 15:58 | Atualizado 20/05/2022 15:59

Diante do fato de que Lionel Messi não trouxe na sua primeira temporada com a camisa do Paris Saint-Germain o impacto técnico esperado, toda e qualquer declaração sobre impressões do momento do argentino ganham proporção ainda maior.



E foi justamente isso que ocorreu em entrevista concedida por Carlitos Tévez ao canal de TV argentino El Nueve quando o ex-companheiro de Messi na seleção pontuou que enxerga uma notória diferença comportamental nos momentos em que o vê defendendo o PSG e a seleção da Argentina.



Além disso, o Apache também aproveitou para opinar a respeito de como vê o trabalho desenvolvido por Lionel Scaloni na Albiceleste e as possibilidades visando a Copa do Mundo no Qatar.



“Eu vejo dois Messi completamente diferentes. Um quando ele está no PSG e outro quando ele está na seleção argentina. Nesse, eu vejo ele mais feliz e isso é algo bom para o nosso país. Na seleção, se nota que ele está feliz”, disse Tévez, agregando:



"Vejo a Seleção Nacional bem, consolidada, que é o mais importante. Começando a palpitar o que vai ser o Mundial. Agora é importante que os jogadores se concentrem em fazer uma boa pré-temporada para chegar em boa forma."