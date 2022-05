Fernando Alonso - AFP

Publicado 20/05/2022 15:43

Rio - O espanhol Fernando Alonso, piloto da Alpine na Fórmula 1, deu uma polêmica declaração nesta semana, a respeito da punição que tomou no Grande Prêmio de Miami.

Na visão dos comissários de prova, Fernando Alonso teria dirigido fora da pista em uma das curvas, obtendo uma vantagem irregular. A Alpine tentou defender seu piloto, dizendo que ele desacelerou durante o final da corrida para poder compensar a curva errada. No entanto, a FIA resolveu punir o piloto mesmo assim. Com a punição de cinco segundos, Alonso perdeu a nona posição que havia conquistado.

Perguntado sobre o assunto em uma coletiva de imprensa, Alonso foi claro, dizendo que não concorda com a atitude da FIA, e detonando o nível técnico dos comissários responsáveis por analisar o caso.

"Eles não eram muito profissionais em Miami, eu acho. Perdi uma curva e depois devolvi o tempo na volta, mas obviamente você perde uma curva. Então há o tempo do setor logo após essa curva. Eles viram a cor rosa (na tela de cronometragem), e decidiram sem pedir qualquer prova", disse Alonso, antes de completar:



"Chegamos após a corrida com todas as provas e o tempo de volta que demos. E eles estavam fazendo as malas. Chegamos lá, mostramos todos os dados, eles disseram para nos dar cinco minutos e depois se viram de mãos atadas. Provavelmente porque já tinham emitido a penalidade e não sabiam como voltar dessa decisão. Foi muito ruim, e honestamente, quero dizer… sim, já é passado, mas é algo que não deveria acontecer na Fórmula 1, com profissionalismo e padrões que a categoria tem agora", disse o piloto da Alpine.

Alonso também comentou sobre o português Eduardo Freitas, que será o diretor de provas do Grande Prêmio de Barcelona, na Espanha, que acontecerá no próximo final de semana.

"Eu sei que há um novo Diretor de Corrida aqui. Acho que o (Eduardo) Freitas tem muito mais experiência com o WEC e outras categorias de alto nível, e acho que isso já vai melhorar as coisas", finalizou Fernando Alonso.