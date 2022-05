Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do ano - AFP

Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do anoAFP

Publicado 20/05/2022 14:34

Rio - O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, comentou sobre o futuro de Mbappé. Em entrevista nesta sexta-feira, o argentino disse que não sabe a decisão do jogador, mas ‘tem suspeitas’, deixando dúvidas no ar.



- Eu não sei a decisão dele. É algo pessoal entre Mbappé e o clube. Eu posso ter suspeitas, mas cabe a Kylian e ao clube comunicar isto - declarou o treinador do PSG.



Nesta sexta-feira, a imprensa espanhola revelou que uma reviravolta pode acontecer sobre o futuro de Mbappé. Apalavrado com o Real Madrid, o atacante pode mudar a decisão e acertar a renovação com o Paris Saint-Germain. O clube francês apresentou um projeto que teria agradado ao jogador.

O Paris Saint-Germain joga neste sábado contra o Metz, pela última rodada do Campeonato Francês. Um anúncio oficial do jogador deve acontecer ainda neste fim de semana, quando termina a temporada na França.