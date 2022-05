No último treino pelo Borussia Dortmund, Haaland presenteia atletas e funcionários - Foto: INA FASSBENDER / AFP

Publicado 20/05/2022 17:43

Rio - A despedida de Erling Haaland no Borussia Dortmund, da Alemanha, ficou marcada com presentes que foram entregues pelo próprio jogador. Em seu último treino, o atacante norueguês de 21 anos gastou 500 mil euros, cerca de R$ 2,5 milhões, com relógios de luxo para os jogadores e funcionários ao se despedir do clube alemão. A informação é do jornal "Bild".

Para os 33 jogadores do Dortmund, Haaland presentou com um Rolex Submariner, que está avaliado em 15 mil euros (R$ 77 mil). Além dos atletas, o atacante entregou relógio Omega, de 7 mil euros, cerca de R$ 36 mil, para a comissão técnica e funcionários do clube alemão.

Haaland chegou ao Borussia Dortmund no meio da temporada 2019/20 e levou apenas dois anos para se destacar na história do clube. O atacante sai com uma média próxima de um gol por partida, tendo marcado 86 tentos em 89 jogos. Além disso, deixa o clube com o título da Copa da Alemanha 2020/21, e vice-campeão duas vezes, na temporada 2019/20 e atual.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, é estimado que o Manchester City tenha desembolsado entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões) só pela multa. Haaland deve receber o maior salário do clube inglês, ao lado do astro De Bruyne: 375 mil libras (cerca de R$ 2,3 milhões) por semana.