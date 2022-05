Jorge Jesus foi demitido do Benfica no fim de dezembro de 2021 - Cátia Luís / Benfica

Publicado 20/05/2022 17:32

O prazo de espera de Jorge Jesus pelo Flamengo se encerrou nesta sexta-feira, dia 20, e o treinador acertou com o Fenerbahçe, da Turquia, segundo o jornal português 'A Bola'. Entretanto, a assinatura do contrato ainda depende da classificação do clube turco para a fase eliminatória da Liga dos Campeões.



De acordo com a publicação, uma reunião nesta sexta-feira finalizou os termos para um contrato de uma temporada. Só que Jorge Jesus colocou como condição para a assinatura do acordo a disputa da competição continental, o que deve acontecer neste sábado.



O Fenerbahçe está na segunda colocação do Campeonato Turco, com três pontos de vantagem sobre o Konyaspor, terceiro. Na última rodada, enfrentará o lanterna Yeni Malatyaspor e só precisa de um empate fora de casa.



A expectativa do Fenerbahçe é anunciar e apresentar Jorge Jesus na próxima semana.