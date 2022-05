Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Rio - Sem dificuldades, o Atlético-MG venceu o Independiente del Valle, do Equador, na última quinta-feira (19). O confronto foi bastante especial para o atacante Hulk, que marcou dois gols e se igualou com Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, na quarta colocação entre os maiores artilheiros do planeta nesta temporada.

Com isso, o atacante se encontra atrás apenas de Aleksandar Mitrovic, do Fulham, que marcou 46 vezes, Karim Benzema, do Real Madrid, com 49 gols, e o artilheiro Robert Lewandowski, do Bayern Munique, que possui 56 tentos na atual temporada.

Além do empate com Mbappé, os gols de Hulk na última quinta-feira trouxeram outra grande marca ao atacante. O jogador se tornou o segundo maior artilheiro da história do Atlético-MG na Copa Libertadores da América. Desde sua chegada ao clube, o atleta balançou as redes em dez oportunidades na competição. Com isso, Hulk perde apenas para Jô, que marcou 11 vezes enquanto defendia o Galo.

Agora, o Atlético-MG vira a chave e se concentra para o duelo contra a Brasiliense, no próximo domingo (22), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. O confronto será válido pela terceira fase da Copa do Brasil.