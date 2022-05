UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4)Divulgação/UFC

Publicado 20/05/2022 18:10

Nesta sexta-feira (20) foi realizada a pesagem oficial para o UFC Vegas 55 – que será disputado na noite de sábado (21), nas instalações da companhia americana em Las Vegas (EUA). Todos os 22 atletas escalados para o card bateram o peso. Um fato que chamou atenção foi com o brasileiro Jailton Malhadinho. O peso-pesado atingiu 101,6kg na balança e ficou cerca de 18kg mais leve que Parker Porter. O americano atingiu 120,2kg – quase o limite da categoria.



No co-main event, que será nos meio-médios, o brasileiro Michel Pereira marcou 77,1kg contra 77,3kg do argentino Santiago Ponzinibbio. No duelo entre brasileiras no peso-palha, Polyana Viana pesou 52,6kg, enquanto Tabatha Ricci assinalou 52,1kg. Por fim, Felipe Cabocão bateu 65,7kg no peso-pena, assim como Chase Hooper.



Vale lembrar que as lutas que não valem título, os atletas podem usar 454g de tolerância.

CARD COMPLETO:



Card principal (20h, horário de Brasília):

Peso-galo: Holly Holm (61,5kg) x Ketlen Vieira (61,7kg)

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio (77,3kg) x Michel Pereira (77,1kg)

Peso-médio: Chidi Njokuani (83,9kg) x Dusko Todorovic (84,1kg)

Peso-palha: Polyana Viana (52,6kg) x Tabatha Ricci (52,2kg)

Peso-médio: Eryk Anders (84,4kg) x Jun Yong Park (84,1kg)



Card preliminar (17h, horário de Brasília):

Peso-médio (até 84,4kg): Joseph Holmes (83,9kg) x Alen Amedovski (84,4kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Jailton Malhadinho (101,6kg) x Parker Porter (120,2kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Omar Morales (70,5kg) x Uros Medic (70,8kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Jonathan Martinez (61,5kg) x Vince Morales (61,7kg)

Peso-pena (até 66,2,g): Chase Hooper (65,8kg) x Felipe Cabocão (65,8kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Elise Reed (52,2kg) x Sam Hughes (52,4kg)