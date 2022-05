Brendan Langley é preso após briga com funcionário de aeroporto, que foi demitido - Foto: Reprodução/Twitter

Brendan Langley é preso após briga com funcionário de aeroporto, que foi demitidoFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 24/05/2022 14:11

Rio - Brendan Langley, ex-jogador do Denver Broncos na NFL (Liga Nacional de Futebol Americano, na sigla em inglês), entrou em uma confusão no aeroporto de Newark, na Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Segundo o "TMZ, o ex-jogador foi detido após discutir e trocar socos com um funcionário da United Airlines.

Warning: intense content. An airline worker got into it with a passenger and this is... wild. The passenger has been identified as former NFL player Brendan Langley. He was arrested after this fight and charged with assault. The airline worker was not arrested. pic.twitter.com/vgM9CbZrx2 — Perez (@ThePerezHilton) May 23, 2022

Warning: intense content. An airline worker got into it with a passenger and this is... wild. The passenger has been identified as former NFL player Brendan Langley. He was arrested after this fight and charged with assault. The airline worker was not arrested. pic.twitter.com/vgM9CbZrx2