Benzema e Vinicius Jr. fazem grande dupla no Real Madrid - AFP

Publicado 24/05/2022 13:25

Grande nome do Real Madrid e favorito a conquistar o prêmio de melhor jogador da temporada, Benzema considera que Vinicius Jr. está entre os cinco melhores do mundo. O atacante francês tem feito grande dupla com o companheiro brasileiro, que marcou 21 gols e deu 16 assistências na temporada.



"Vini é jovem de idade, mas não de campo. Ele já tem mais de 100 jogos pelo Real Madrid. Não falam de Vinicius como o melhor do mundo, só que ele é top 5. Faz de tudo", elogiou Benzema, que tem 44 gols e 15 assistências.



Mais experiente, o atacante francês faz questão de ser um conselheiro para Vinicius Jr. e, não à toa, os dois são bem próximos no elenco do Real Madrid.



"Falei muito com ele no campo também. Ele pode ser ainda mais decisivo, tem facilidade para avançar. Se concentrar, pode fazer mais gols e dar mais assistências", completou Benzema.