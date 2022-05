Sérgio Maurício - Reprodução

Rio - O narrador da Band, Sérgio Maurício, utilizou as redes sociais para se desculpar com os torcedores do Flamengo, após as declarações de que os rubro-negros seriam "duros e favelados". Em seu perfil oficial, o jornalista disse que as declarações foram feitas em tom de brincadeira com o coordenador da emissora, Fred Sabino.

"No sábado, durante a classificação [para o GP da Espanha de F1], eu fiz uma brincadeira com o coordenador Fred Sabino. Ela tomou uma proporção desproporcional, um tamanho desproporcional. Na medida em que estávamos transmitindo os bastidores no YouTube, ao ver uma bandeira do Botafogo, imediatamente, como botafoguense apaixonado que sou, quis registrar tal surpresa. No momento seguinte, fiz uma brincadeira com o Fred, que é flamenguista. Em momento nenhum tive intenção de menosprezo, discriminação ou qualquer outra interpretação racista. Portanto, foi apenas uma brincadeira imprópria. Queria pedir aqui aos amigos e ao Clube de Regatas do Flamengo as minhas sinceras desculpas", afirmou o narrador.

Apesar do post com o pedido de desculpas, Sérgio Maurício continuou recebendo críticas nas redes sociais e acabou desabilitando o seu perfil oficial no Instagram. As declarações do jornalista foram feitas em um vídeo de bastidor, que acabou vazando nas redes sociais.

"Para tudo que eu estou vendo uma bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo! É miragem ou eu vi mesmo a bandeira do Botafogo? Aí meu coração arrebenta. Vá para o inferno! Vê se tem Flamenguista lá? Tudo duro e favelado. (...) Nem louco...", disse.