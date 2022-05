Marvin Vettori - Reprodução

Publicado 24/05/2022 21:52

Se anda meio sumido do octógono, Marvin Vettori sempre faz questão de ser lembrado quando concede entrevistas. Direto e contundente nas respostas, o italiano não foge a nenhuma pergunta, e provocou o youtuber Jake Paul.

Na visão de Vettori, as declarações de Jake Paul por vezes desrespeitam o MMA. Em entrevista à Betway, site de apostas no UFC, o italiano, que não poupa palavras, convidou o youtuber para uma luta e disse que daria ‘uns socos’ no americano.

“Acho que ele [Jake Paul] é um cara muito inteligente, porque entrar em um ‘jogo’ completamente novo, com sucesso, vencendo duas ou três lutas e ganhando uma boa grana, ou pelo menos valores decentes –não tanto quanto ele diz que ganhou, mas ainda assim é um bom dinheiro, é uma coisa muito boa”, iniciou o italiano.

“Acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, ele ainda precisa melhorar. Mas está treinando da maneira certa. O que eu não gosto é que ele desrespeitou o MMA, então eu gostaria de socar um pouco ele. Eu o convidei para lutar comigo, nós dois moramos em Los Angeles. ‘Vem cá, meu amigo. Vamos lutar e eu vou te mostrar algumas coisinhas (risos)’”, provocou Marvin Vettori.