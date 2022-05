Flamengo x Fluminense - Cleber Mendes/Agência O Dia

Flamengo x FluminenseCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 19:47

Nos três dias de venda exclusiva, os sócios do Fluminense compraram mais de nove mil ingressos ara o clássico do próximo domingo, contra o Flamengo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda online para não-sócios do Flu e rubro-negros terá início na quarta-feira, enquanto a comercialização nas bilheterias acontece a partir de quinta.



A diretoria do Tricolor recebeu diversas críticas por não ter dado prioridade aos sócios nas vendas do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Na primeira partida, tricolores reclamaram dos problemas no sistema e da dificuldade de comprar os ingressos.

Veja como comprar os ingressos:



- Sócios do Fluminense terão disponíveis as seguintes modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio e o E-ticket, além do ingresso tradicional.

- Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda.



IMPORTANTE: Conforme havia sido prometido pelo Fluminense nos primeiros dias da pandemia, o clube irá conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente. O Fluminense, mais uma vez, agradece a todos os sócios que se mantiveram ativos ou aderiram ao Sócio Futebol durante a pandemia, garantindo ao clube uma receita fundamental para atravessar um período tão desafiador. Os descontos serão aplicados de acordo com o regulamento.

CHECK-INS E VENDA ONLINE



Sócios



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios do Fluminense e torcida do Flamengo: 25/05 (quarta), às 10h

- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

- Vendas para torcida do Flamengo em futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 29/05 (domingo), às 15h



RETIRA DA DOS INGRESSOS



A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).



VALORES



SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

- Guerreiro – R$ 50



*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Não-Sócios

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

- Guerreiro – R$ 50



*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Não-Sócios

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada e sócios do Flamengo- R$ 30



SETOR OESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**

- Guerreiro – R$ 70



*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Não-Sócios

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada e sócios do Flamengo - R$ 40



SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)*

- Sócios do Fluminense de todos os planos (exceto Guerreiro) – R$ 185

- Inteira – R$ 300

- Meia-entrada – R$ 185

*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)



SETOR NORTE (TORCIDA DO FLAMENGO)

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada e sócios - R$ 30



GRATUIDADES:

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade



ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões para a partida contra o Internacional serão abertos às 15h

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60