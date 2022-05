Alemão Sebastian Steudtner bateu o recorde de maior onda já surfada na história - Reprodução/Youtube

Publicado 24/05/2022 18:58 | Atualizado 24/05/2022 19:03

Rio - O alemão Sebastian Steudtner conseguiu um feito inédito no surfe mundial. Nesta terça-feira (24), o atleta foi reconhecido pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, por surfar uma onda de 26,21 metros, a maior já registrada na história. O recorde, anteriormente, era do brasileiro Rodrigo Koxa, que conseguiu uma onda de 24,38 metros. Ambas as ondas foram obtidas em Nazaré, Portugal.

Confira a onda surfada por Sebastian Steudtner:

Esta é a terceira vez que a praia de Nazaré obtém o recorde de maior onda já surfada na história. Em 2011, o recorde pertenceu ao português Garret McNamara, com uma onda de 24 metros. Em 2017 foi a vez do brasileiro Rodrigo Koxa, com 24,38 metros. Agora, Rodrigo foi superado por Sebastian Steudtner.

Na categoria feminina, o recorde, também feito em Nazaré, é da brasileira Maya Gabeira, que surfou uma onda de 22.4 metros, em 2020.