Vinicius Junior ao lado de Carlo AncelottiAFP

Publicado 24/05/2022 18:32

Rio - A ESPN superou a Globo em mais uma batalha por direitos de transmissão de campeonatos. De acordo com o "Notícias da TV", a emissora do grupo Disney venceu a disputa para poder exibir a Supercopa da Espanha até 2025.

O torneio reúne quatro dos melhores times da Espanha para uma disputa de três jogos e terá como atrativo as partidas de Real Madrid e Barcelona. Globo e WarnerMedia foram convidadas para participar da licitação, mas declinaram por conta da alta do dólar e a ESPN levou a melhor.

Com a aquisição da Supercopa da Espanha, a ESPN chega ao incrível número de nove direitos de eventos comprados nos últimos 15 dias. Além de renovar com a Libertadores e a Copa do Nordeste, a Disney garantiu a Uefa Nations League, as eliminatórias da Europa de seleções, a Copa Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana, e Roland Garros.