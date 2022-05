Premier League aprova venda do Chelsea por R$ 25,8 bilhões - Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

Publicado 24/05/2022 18:29 | Atualizado 24/05/2022 18:31

Rio - O consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly conseguiu a aprovação da Premier League pela compra do Chelsea por £4,25 bilhões (R$ 25,8 bilhões) nesta terça-feira (24). No entanto, após concluir o primeiro passo com a aprovação da liga de clubes do Campeonato Inglês, a compra em definitivo precisa do aval do governo do Reino Unido para emitir a licença de venda.

Premier League aprova venda do Chelsea para consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly Foto: Patrick T. Fallon/AFP

No início do mês, o Chelsea já havia comunicado o acerto com o consórcio liderado por Todd Boehly, mas a venda ainda não foi concluída. Pelo acordo, a associação vai pagar £ 2,5 bilhões para ter as ações do clube. Em seguida, o valor será direcionado para uma conta bancária do Reino Unido, que será congelada, e depois doado para causas de caridade.

Além disso, o Chelsea ainda conta com o investimento de £ 1,75 bilhão. O processo da compra será concluído quando o governo britânico ter a prova de que nenhum dos rendimentos serão encaminhados para o antigo proprietário, o oligarca russo Roman Abramovich, que foi afetado por sanções depois da invasão da Rússia na Ucrânia. A licença de operação especial do clube inglês será encerrada no dia 31 de maio. A tendência é que a venda seja formalizada ainda nesta semana.