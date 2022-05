Vinicius Junior é destaque do Real Madrid nesta temporada - AFP

Publicado 24/05/2022 16:58

Rio - Um dos principais nomes do Real Madrid na atual temporada, o atacante Vini Jr. mostrou confiança antes da final da Champions League contra o Liverpool, no próximo sábado. Em entrevista à "TNT Sports", o brasileiro lembrou de uma das grandes atuações de sua carreira e afirmou que espera repetir o momento.



"A gente vai jogar como se fosse qualquer equipe. É uma final de Champions League, o jogo mais importante do ano depois de tantos jogos importantes que fizemos nesta temporada. Já fiz gol no Liverpool e espero fazer de novo para poder sair campeão, que é o mais importante depois de uma temporada longa", declarou o atleta.

O jogo a que Vini Jr. se refere é a partida de ida das quartas de final da Champions League da temporada passada. Na ocasião, o Real Madrid bateu os ingleses por 3 a 1, com direito a dois gols do brasileiro.

O ex-jogador do Flamengo é o vice-artilheiro do Real Madrid nesta temporada, com 21 gols marcados em 51 jogos. Segundo ele, este crescimento de produção se deve ao amadurecimento que teve em um ano com mais confiança.

"Acredito que com o passar do tempo eu vou ficando mais experiente e mais maduro depois de três temporadas duras aqui. Dura no sentido de jogar ou não jogar, e essa foi a temporada que eu joguei tantos jogos como titular, com muita confiança. Por isso acredito que eu pude fazer tantos gols e manter essa regularidade", disse.

Apreciador de tatuagens, Vini Jr. homenageou seu primeiro gol marcado na Champions League e deixou o momento marcado na pele. Caso balance as redes na decisão, o atacante afirmou que também vai arrumar um espacinho no corpo para eternizar o lance.

"Acredito que sim. Não sei se vou fazer agora, mas se ganharmos a Champions League com certeza vou poder colocar em um lugar muito especial. E se meu pai deixar também, porque às vezes ele briga um pouco, mas agora ele tem liberado bastante depois desta temporada de tantos gols e assistências. Quero seguir assim para eu poder fazer sempre", finalizou.