Thiago MendesDivulgação/Lyon

Publicado 24/05/2022 16:00

Rio - O meia Thiago Mendes é sonho antigo do Flamengo e por pouco não se tornou reforço do clube carioca no ano passado. Porém, algo que não foi divulgado na época, um ídolo do Vasco pode ter sido um dos responsáveis por atrapalhar o acerto do volante do Lyon com o clube carioca.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o lado cruzmaltino de Juninho Pernambucano, que na ocasião tinha um cargo no futebol do clube francês, teria pesado na permanência de Thiago Mendes no clube europeu.

Recentemente, o nome do meia voltou a ser ventilado no Flamengo e as partes podem chegar a um acordo. Juninho não ocupa mais nenhuma função no Lyon e o volante tem contrato com o clube francês até o fim da próxima temporada do futebol europeu.