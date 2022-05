Edmundo - Reprodução Internet

Publicado 24/05/2022

Rio - Edmundo é um dos maiores ídolos do Palmeiras e está bastante feliz com o atual momento do Verdão. No entanto, o Animal fez um alerta em relação a um jogador do clube paulista que está no fim de contrato. Em live em seu canal do YouTube, o ex-atacante alertou sobre o risco do atleta ir parar no Flamengo.

"No final do ano, vai ter uma saída gigantesca da “Geração 85”, que o Marcos Braz renovou com todo mundo e o Paulo Sousa não tá usando ninguém. Vai ter uma diminuição na folha salarial e pode ser que o Scarpa seja pretendido por lá. Por isso, eu acho que deve renovar o contrato dele para ele ter tranquilidade", afirmou.

Gustavo Scarpa está no Palmeiras desde 2018 e apesar de ter oscilado muitas vezes como titular e reserva, sempre foi um jogador importante no elenco do clube paulista. O Animal exaltou as qualidades do meia revelado pelo Fluminense.

"Acho bem difícil substituir (o Scarpa). É titular e 12º jogador quando precisa. Tem um comportamento sensacional e identificado com o Palmeiras. Deve renovar, sim! Tem muitas conquistas e não é um jogador de fácil reposição. A própria rivalidade interna pode fazer com que ele saia", disse.