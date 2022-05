IEM Rio Major 2022 é anunciado oficialmente pela ESL - Divulgação/ESL

Publicado 24/05/2022 14:53

Rio - A ESL anunciou, nesta terça-feira (24), o "IEM Rio Major 2022", o primeiro Campeonato Mundial de Counter-Strike: Global Offensive no Brasil. Assim como informado primeiramente pelo Jornal O Dia , o evento começará no dia 31 de outubro, e terá sua grande final no dia 13 de novembro.

No entanto, apenas os Playoffs estarão abertos ao público. Como de costume, as primeiras fases do Mundial deverão ser disputadas em um hotel, e serão restritas apenas aos organizadores do campeonato, os membros das equipes participantes e a imprensa especializada.

O palco para a fase de mata-mata será a Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 13 de novembro. A arena, que chegou a sediar alguns eventos de eSports, tem capacidade para comportar 18 mil torcedores, e deverá ter casa cheia em todos os dias do Mundial.

"A crescente e apaixonada comunidade brasileira de e-sports é incrível e nos últimos dois anos esperamos proporcionar aos fãs uma das maiores experiências de e-sports de todos os tempos. Agora, finalmente chegou a hora e mal podemos esperar para que as melhores equipes de CS:GO do mundo entrem na Jeunesse Arena e agitem até seus alicerces com a emoção do Brasil", disse Ulrich Schulze, Manager de Produto da ESL Gaming, em contato com o portal "Draft5".

Vale lembrar que a ESL seria a organizadora do "ESL One Rio 2020", que foi cancelado devido a pandemia da Covid-19. Com isso, os ingressos comprados para o evento cancelado serão válidos para o "IEM Rio Major 2022".

Confira as informações sobre os ingressos para o IEM Rio Major 2022:

Abertura das vendas: Quarta-feira (25 de maio), às 14h (horário de Brasília).

Longe God Mode

Camarote próprio, com serviço de buffet de comidas e bebidas não-alcoólicas, camisa exclusiva do evento e acesso a sessão de autógrafos com jogadores e personalidades.

R$ 1999 (acesso aos quatro dias de evento). OBRIGATÓRIA A COMPRA DE 15 INGRESSOS PARA FECHAR O CAMAROTE.

Espaço Premium

Cadeira na frente do palco, camisa exclusiva do evento e acesso a sessão de autógrafos com jogadores e personalidades.

R$ 499 (acesso aos quatro dias de evento).

Anel Inferior

Cadeira no Anel Inferior da arena, camisa exclusiva do evento e acesso a sessão de autógrafos com jogadores e personalidades.

R$ 379 (acesso aos quatro dias de evento).

Anel Superior

Cadeira no Anel Superior da arena e acesso a sessão de autógrafos com jogadores e personalidades.

R$ 319 (acesso aos quatro dias de evento).

Ingresso unitário - Sábado/Domingo

Cadeira no Anel Superior para sábado (semifinais) ou domingo (grande final) e acesso a sessão de autógrafos com jogadores e personalidades.

R$ 129 - R$ 149 (acesso para apenas um dia de evento).

Ingresso unitário - Quinta/Sexta

Cadeira no Anel Superior para quinta ou sexta-feira (quartas de final) e acesso a sessão de autógrafos com jogadores e personalidades.

R$ 89 (acesso para apenas um dia de evento).

Meia-Entrada: Todos os ingressos unitários estão disponíveis como meia-entrada. Para isto, basta inserir o código "HALFTICKET" na hora de finalizar a compra.