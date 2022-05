Trofeu do ESL One Cologne, realizado na Alemanha - Divulgação/ESL

Trofeu do ESL One Cologne, realizado na AlemanhaDivulgação/ESL

Publicado 23/05/2022 15:33 | Atualizado 23/05/2022 16:00

Rio - Depois de dois anos após o cancelamento do "ESL One Rio 2020" por conta da pandemia da Covid-19, um Campeonato Mundial de Counter-Strike: Global Offensive finalmente será sediado em terras brasileiras. Segundo apuração do Jornal O Dia, o "IEM Rio Major" está confirmado para ser realizado em outubro, na Cidade Maravilhosa.

Nesta segunda-feira (23), a ESL publicou, em suas redes sociais, um vídeo com um mapa no CS:GO chamado "CS_Rio", com uma música brasileira tocando de fundo, dando a entender que o Mundial no Rio de Janeiro está confirmado. Confira:



Ainda segundo apuração do Jornal O Dia, o evento será amplamente divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que, inclusive, planeja fazer um "Fun Fest" do evento, assim como é feito nas edições da Copa do Mundo de Futebol.