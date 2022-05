Sede da Federação Paulista de Futebol - Divulgação/FPF

Rio - O presidente do São Caetano, Manoel Sabino Neto, foi preso na manhã desta segunda-feira, em sua casa, localizada na região de Alphaville, zona metropolitana de São Paulo, acusado de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e contrabando. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil durante a Operação Hades, que combate o crime organizado na tradicional Feirinha da Madrugada, localizada na região do Brás, na capital paulista.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo portal "Futebol Interior". Após o ocorrido, o clube do ABC Paulista divulgou uma nota oficial direcionada ao site alegando que a prisão do mandatário não tem nada a ver com a sua gestão no São Caetano.

"O São Caetano Futebol vem por meio deste se manifestar que a operação realizada pela Polícia Civil na manhã de hoje não tem nenhuma ligação com o clube de futebol e que segundo os advogados do presidente Sabino trata-se de uma ação contra irregularidades na feira de rua do Brás e não do Circuito de Compras, onde ele é um dos responsáveis. Acreditamos que tudo será esclarecido nas próximas horas", divulgou o clube paulista.



Manoel Sabino Neto é empresário e presidente da Acircom (Associação Circuito das Compras), organização responsável pela Feirinha da Madrugada. Ele assumiu a gestão do São Caetano em maio de 2021 com uma dívida de R$ 70 milhões.



Atualmente, o Azulão disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e, na edição de 2022, ficou na 11ª colocação, não conseguindo a classificação para as quartas de final. A equipe do ABC se prepara para disputa da Copa Paulista, que começa no mês que vem.