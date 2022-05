Tandara - AFP

Publicado 24/05/2022 15:50

Rio - Campeão olímpica em Londres 2012, a atleta de vôlei Tandara Caixeta usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (24) para se manifestar após a suspensão do esporte por quatro anos devido a doping. No comunicado, a jogadora afirmou que irá provar a sua inocência. Além disso, está "sendo condenada por algo que não fiz e Deus sabe".

"Apesar de termos provas mais do que suficientes que mostram que fui contaminada, tive uma condenação injusta, desproporcional e precedida de um estranho vazamento de um processo que deveria ser sigiloso. Infelizmente, o entendimento da Primeira Câmara do TJDAD é incompatível com a melhor jurisprudência internacional", afirmou Tandara.



A suspensão de Tandara começou a contar desde o dia 7 de julho de 2021, quando o teste foi feito. Nesse caso, a atleta está vetada até 2025, quando estará com 37 anos e, provavelmente, aposentada. Em sua defesa, a oposta afirmou que a substância foi encontrada em seu corpo por causa de um tratamento.

Após descobrir a Ostarina, que é proibida a venda no Brasil, a jogadora alegou que a contaminação foi cruzada por um suplemento alimentar. No entanto, a tese não convenceu a promotoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem, que a suspendeu por quatro anos do esporte.