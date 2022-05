Benzema desconversa sobre renovação de Mbappé com PSG - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 24/05/2022 15:14 | Atualizado 24/05/2022 15:15

Rio - Após a renovação de Kylian Mbappé com o PSG, Karim Benzema e Carlo Ancelotti preferiram evitar comentar sobre o assunto para se concentrarem na final da Champions League. Em entrevista ao canal espanhol "Movistar Plus+", nesta terça-feira (24), o atacante do Real Madrid foi direto ao afirmar que "não é hora de falar dessas coisinhas".

"Prefiro não falar. Não estou com raiva, só posso dizer que estou focado na final da Champions League, que é mais importante do que ouvir qualquer outra coisa. Não é hora de falar dessas coisinhas", afirmou Benzema.

Real Madrid sonhou com a contratação de Mbappé, mas o atacante francês preferiu renovar o contrato com o Paris Saint Germain até 2025. Além de Benzema, o técnico do clube espanhol foi também questionado sobre o assunto. Na ocasião, Carlo Ancelotti evitou fazer comentários sobre jogadores que não fazem parte do seu elenco.

"Não falo de jogadores que não estão aqui, que não são jogadores do Real Madrid. Respeitamos o jogador e sua decisão, e temos que trabalhar duro e, claro, temos algo grande chegando, que é a final", disse Carlo Ancelotti.

Antes de voltarem a tocar no assunto sobre a permanência de Mbappé no PSG, Benzema e Carlo Ancelotti têm compromisso marcado no próximo dia 28, quando o Real Madrid e Liverpool se enfrentam no Stade de France, em Paris, às 16h, pela final da Champions League.