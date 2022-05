Luta de boxe entre Whindersson Nunes e Popó de Freitas movimentou a web - Instagram/Julio Henrique

Luta de boxe entre Whindersson Nunes e Popó de Freitas movimentou a web Instagram/Julio Henrique

Publicado 23/05/2022 14:47

Whindersson Nunes segue sua preparação física e não desistiu de enfrentar Logan Paul nos ringues. Nas redes sociais, respondendo seus seguidores, o comediante que aguarda uma resposta do youtuber estadunidense com a data do possível embate no boxe.

Ao ser questionado por fã em sua conta oficial no Instagram, Whindersson chamou Logan Paul de "panaca" e ressaltou que aguarda o americano aceitar a luta.

"Vai lutar de novo? Diz que sim", perguntou um seguidor.



"Só esperando o panaca do Logan Paul aceitar e me dar uma data", respondeu o comediante.

No início do ano, Whindersson Nunes enfrentou o tetracampeão mundial Popó Freitas em Santa Catarina e conseguiu lutar por oito rounds. Após o término da luta, a arbitragem declarou que o duelo foi um empate técnico.