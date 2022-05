Sebastian Vettel é piloto da Aston Martin - AFP

Publicado 23/05/2022 12:37

Quando a fase não é boa... Mal na temporada de Fórmula 1, o tetracampeão Sebastian Vettel teve pertences roubados em Barcelona, após o GP da Espanha. O piloto alemão da Aston Martin contrariou a orientação da polícia catalã e perseguiu os ladrões.

De acordo com o jornal 'El Periodico', Vettel estava no carro com a família e saiu dele por um breve momento, deixando as janelas abertas. Os ladrões se aproveitaram para roubar a mochila com documentos e outros pertences, entre eles um par de fones de ouvidos com GPS.

O piloto alemão, então pegou a scooter elétrica, que estava no carro, e utilizou o sinal da localização para ir atrás dos ladrões. Entretanto, eles deixaram apenas os fones de ouvido dentro de um vaso em uma loja e fugiram. Ele não conseguiu recuperar os documentos e outros pertences na mochila, e a polícia segue investigando para identificar os criminosos.



Vettel não é o primeiro piloto de Fórmula 1 roubado nesta temporada. Charles Leclerc, da Ferrari, teve um relógio avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão furtado no mês passado, na Itália. O monegasco parou para tirar fotos com fãs à noite e, durante a aglomeração, não percebeu quando um ladrão tirou a peça do seu braço.