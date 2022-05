Rodrygo, do Real Madrid - (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Publicado 23/05/2022 11:44

Rio - A decisão de Kylian Mbappé em permanecer no Paris Saint-Germain fez o Real Madrid mudar seu planejamento em relação as opções ofensivas do seu elenco para a próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', a ampliação do contrato e a valorização salarial de Rodrygo, de 21 anos, se tornou prioridade para a diretoria do atual campeão espanhol.

Rodrygo vem sendo fundamental na campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões. O jogador foi importantíssimo nas classificações do clube espanhol diante do Chelsea, nas quartas de final, e posteriormente contra o City, nas semifinais, sempre entrando nas partidas e fazendo gols decisivos.

Atualmente, o jovem tem contrato com o Real Madrid até junho de 2025. Segundo a publicação, este vínculo poderá ser renovado por mais três anos. Rodrygo, que foi chamado por Tite para os próximos jogos da Seleção, deverá receber uma melhora salarial.

Revelado pelo Santos, Rodrygo defendeu o Peixe por oito anos. Ele foi promovido ao elenco principal em 2017, mas despontou apenas em 2018, ano em que foi vendido ao Real Madrid antes mesmo de completar 30 jogos como profissional. Os números do brasileiro na temporada de 2021/22 são de 48 partidas, nove gols e nove assistências.