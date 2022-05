De saída do PSV, Eran Zahavi ainda não tem rumo definido - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 23/05/2022 10:44

Rio - Um dos principais alvos do Botafogo, Eran Zahavi, ainda não tem um rumo definido, mas procurou saber sobre o clube alvinegro. Em participação ao podcast "Frequent Traveler" o centroavante israelense falou de sua ligação a Paulo Sousa, treinador do Flamengo, já que trabalharam juntos no Maccabi Tel Aviv, de Israel, e revelou que perguntou sobre o Glorioso para o técnico rubro-negro.

"Ele (foi o treinador) me influenciou mais. Não vou esquecer que ele me disse que eu deveria representar Israel, mostrar que os israelenses podem trabalhar duro e nos representar com dignidade. Deu-me esse selo para acreditar em mim até o fim, e eu fiz isso. Falei com o Paulo Sousa, perguntei o que tenho que perguntar sobre o Botafogo. Estou muito dividido sobre essas coisas – todas as opções são boas. Para mim, é inacreditável que um jogador israelense de 35 anos seja desejado no Brasil, que eles ofereçam o que oferecem e os fãs reajam freneticamente. É muito importante para mim representar Israel, certamente neste período do que se pensa de nós no mundo. Isso é algo que é muito importante para mim. Ao mesmo tempo, Israel também pode ser maravilhosamente representado. Ainda não decidi", contou.

O israelense irá deixar o clube holandês ao fim do seu contrato que acontecerá no término da temporada europeia. Sonho de John Textor, Zahavi elencou quais serão os critérios que vão pesar na sua decisão para aceitar um novo desafio.



"O lado profissional, o lado familiar e o lado financeiro. Coloco muitas coisas em jogo. O futebol é a base de tudo. A família será muito influente, mas também é muito bom para nós estar no exterior. Quando estou fora de Israel, tenho muito tempo com meus filhos – tenho muito tempo para levá-los à escola, para ajudar nos deveres de casa. Eles são muito próximos de mim e é divertido para mim. Para abraçar esse tempo com as crianças. Tenho certeza de que no final tomaremos uma boa decisão, não posso tomar uma decisão perfeita porque não haverá uma – mas a decisão que eu tomar, vou até o fim e acredito 100%. É isso que vai ser", garantiu Zahavi, que não definiu prazo para decidir.

"Eu não coloco um prazo para a decisão. Se uma equipe coloca um prazo, então sai do episódio e está tudo bem", concluiu.