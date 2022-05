FaZe Clan conquistou o título do PGL Major Antwerp 2022 - Josip Brtan / HLTV.org

Publicado 22/05/2022 18:00 | Atualizado 22/05/2022 18:03

Rio - Pela primeira vez em sua história, a FaZe Clan é campeã de um Major de Counter-Strike: Global Offensive. A equipe capitaneada pelo dinamarquês Finn "karrigan" Andersen, bateu, neste domingo (21), os ucranianos e russos da Natus Vincere por 2 a 0, e se consagraram campeões do PGL Major Antwerp 2022.

Este é o primeiro título Mundial de uma equipe internacional (ou seja, cada atleta sendo de um país diferente) na história do CS:GO. Além do dinamarquês karrigan, a equipe possui o norueguês Håvard "rain" Nygaard, o canadense Russel "Twistzz" Van Dulken, o letão Helvijs "broky" Saukants e o estoniano Robin "ropz" Kool, além do treinador sueco Robert "RobbaN" Dahlström.

The Major trophy is ours. pic.twitter.com/oICozhjaEA — FaZe Clan (@FaZeClan) May 22, 2022

A final foi disputada na arena Antwerp Sportpaleis, a maior da Europa, e contou com casa cheia. Embora a PGL não tenha divulgado o público presente, a imprensa internacional diz que mais de 20 mil pessoas estiveram acompanhando a decisão.

Público presente na arena Antwerp Sportpaleis para assistir a final do major de CS:GO Josip Brtan / HLTV.org

O primeiro mapa do confronto foi a Inferno, escolhido pela FaZe Clan, e vencido na prorrogação por 19 a 16. O grande destaque do mapa foi broky, que chegou a marca dos 30 abates. Pelo lado da NaVi, o atual vencedor do premio de melhor jogador do mundo, Aleksandr 's1mple' Kostyliev, foi quem teve o melhor desempenho, com 28 abates e 30 mortes.

No segundo mapa, a Nuke, pick da Natus Vincere, a equipe da FaZe conseguiu ter um domínio excelente no lado contra-terrorista, abrindo um 10 a 5 na primeira metade. No segundo tempo, a NaVi começou a acordar, mas já era tarde demais. Comandados por rain, a FaZe conseguiu fechar o mapa em 16 a 10, e se consagrar como a campeã do torneio.