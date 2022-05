Milan volta a ser campeão italiano após 11 anos - Divulgação / Milan

Milan volta a ser campeão italiano após 11 anosDivulgação / Milan

Publicado 22/05/2022 16:33 | Atualizado 22/05/2022 16:55

A espera acabou: o Milan é o campeão italiano após 11 anos. E foi com muita autoridade. Neste domingo, jogando fora de casa, a equipe rossonera fez uma partida perfeita, aplicou sonoro 3 a 0 no Sassuolo e garantiu o Scudetto. Giroud marcou duas vezes e Kessié completou o placar. Destaque também para Rafael Leão, que deu assistência para os três gols da equipe no jogo.



INÍCIO FORTE



Mesmo podendo garantir o título com um empate, o Milan não pensou em dar sopa para o azar e foi para cima do Sassuolo logo nos primeiros momentos de jogo. Consigli, goleiro do time da casa, fez pelo menos duas grandes defesas antes dos 10 minutos. NA NA NA, GIROUD!



O Sassuolo aguentou a pressão do ataque do Milan por 17 minutos. Em grande jogada pela ponta esquerda, Rafael Leão invadiu a área e rolou para Giroud. O atacante francês finalizou com desvio e a bola passou entre as pernas do goleiro Consigli para morrer nas redes. Apesar da vantagem, o Milan seguiu na pressão e ampliou novamente com Giroud. Após saída errada da zaga do Sassuolo, Rafael Leão roubou a bola, fez ótima jogada pela esquerda e cruzou novamente para o atacante francês apenas escorar para o gol e anotar o segundo.

DESPEDIDA COM GOL E TÍTULO



Ainda no primeiro tempo, o Milan ampliou, matou o jogo e qualquer chance da rival Internazionale sonhar com o título. Dessa vez pela direita, Rafael Leão foi novamente o assistente e Kessié, de primeira, marcou o terceiro gol. O último dele pelo clube, já que o meia não deve renovar com a equipe e tem tudo para ser jogador do Barcelona na próxima temporada.

TUDO ROSSONERO



Na etapa final, o Milan apenas administrou o resultado. O Sassuolo, sem maiores aspirações na competição, não assustou. Com o resultado garantido, o Milan também não aumentou a velocidade. Mesmo com a vitória da Inter no San Siro contra a Sampdoria, o título ficou com o Rossonero. O 19º Scudetto da história do clube.

O Milan conquistou seu 19° título do Campeonato Italiano - Divulgação / Milan