Um corredor morre e 16 ficam feridos durante meia maratona nos Estados Unidos - Reprodução

Um corredor morre e 16 ficam feridos durante meia maratona nos Estados Unidos Reprodução

Publicado 22/05/2022 17:29

Um corredor morreu e 16 ficaram feridos - cinco deles com ferimentos graves - durante a meia maratona do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, neste sábado. Segundo o jornal "New York Post", um homem de 30 anos que não teve a identidade revelada teria sofrido infarto ao fim da corrida e não resistiu.



O homem foi socorrido após desmaiar na rua e levado ao Hospital Coney Island, por volta das nove horas da manhã, onde teve o óbito constatado. A perícia ainda não declarou oficialmente o motivo da morte do corredor.



Em nota, o New York Road Runners, grupo que organiza a meia maratona, afirmou que "a saúde e a segurança dos corredores, voluntários, parceiros e funcionários continuam sendo a principal prioridade" do grupo.



"Em coordenação e consulta com os parceiros da agência da cidade e especialistas em clima, a NYRR estava monitorando de perto as condições climáticas que antecederam e durante a corrida", concluiu.



Segundo a emissora "Fox", os termometros marcavam 21 graus durante a corrida, temperatura considerada alta para os padrões locais. As autoridades locais acreditam que boa parte das 16 pessoas que passaram mal tenha sido por causa do calor. Segundo um policial, quatro pessoas desmaiaram perto da linha de chegada.



Cerca de 22 mil pessoas participaram da meia maratona do Brooklyn, a primeira desde o inicio da pandemia. No total, os competidores que alcançam a linha de chegada percorrem por volta de 20 quilômetros.