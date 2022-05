Gabriel Jesus, atacante do Manchester City - Paul ELLIS / AFP

Publicado 22/05/2022 18:28

Rio - O atacante Gabriel Jesus está de saída do Manchester City. De acordo com o jornalista André Hernan, representantes do jogador já estão na Inglaterra para definir o futuro do jogador e o destino mais provável é o Arsenal.

Nos próximos dias, Paulo Pitombeira, Cacá Ferrari e Marcelo Pettinati, representantes de Jesus, devem se reunir com o City para apresentar as propostas pelo brasileiro. Há outros clubes europeus interessados, mas o Arsenal é quem está mais forte no páreo para ter o jogador na próxima temporada.

Jesus vê com bons olhos uma transferência para o Arsenal, já que deve perder espaço no City com a chegada de Haaland e possui boa relação com o diretor esportivo dos Gunners, Edu Gaspar, com quem trabalhou na seleção brasileira. A ausência do clube na próxima Liga dos Campeões não é vista como um empecilho ao negócio.

No City desde 2017, Gabriel Jesus conquistou 11 títulos e marcou 95 gols em 236 jogos pelo clube. O time de Guardiola espera conseguir algo entre 50 e 60 milhões de euros (R$ 258 e 310 milhões) pelo jogador.