Mbappé renovou seu contrato com o PSG até 2025Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 23/05/2022 11:44

Com contrato renovado com o PSG até 2025, Mbappé falou pela primeira vez sobre a decisão de permanecer e não se transferir para o Real Madrid. Em coletiva nesta segunda-feira, o atacante francês recordou seu desejo de sair no início da temporada, mas garantiu que mudou de opinião após o projeto apresentado pelo clube de Paris.

"No ano passado todo mundo sabia que eu queria partir. Eu disse. Hoje o contexto esportivo e pessoal é diferente. A França é o país onde eu quero viver, envelhece. E também o projeto mudou. A minha história aqui não terminou. Ainda há bons capítulos que virão pela frente", afirmou.



De acordo com a imprensa espanhola, o PSG deu carta verde para Mbappé opinar sobre o projeto para a temporada, como escolha de treinador e contratação de jogadores de peso. Fora o alto salário oferecido, que giraria em torno de R$ 515 milhões por ano, além das luvas de R$ 1,5 bilhão pela assinatura do contrato.



"Eu tomei a minha decisão na semana passada. Não avisei aos meus colegas. Mas depois de tomar a minha decisão eu quis ligar para o presidente Florentino Pérez (do Real Madrid). Eu tenho muito respeito por ele, e eles fizeram de tudo pra me levar", disse.



Com os altos valores envolvidos e com status de principal jogador, a cobrança por Mbappé tende a ser grande nas próximas temporadas, mas ele se diz pronto.



"Não tenho nenhum problema com a pressão, porque eu convivo com isso desde os meus 14 anos", completou.